Gerd Neininger aus Leonberg: Ex-Polizist macht jetzt in Holz – und erschafft ein Meisterwerk

Mit seiner Frau Beate kreiert der pensionierte Polizeibeamte Gerd Neininger Schwibbögen, Wandbilder und weitere Holzkunst. Ein Exemplar zeigt die Gebersheimer Auferstehungskirche.
Einst hat sich Gerd Neininger regelmäßig auf Verbrecherjagd begeben. Von 1980 bis 2017 war der Gebersheimer als Polizeibeamter auf dem Leonberger Revier tätig, unter anderem im Streifendienst, bei der Spurensicherung und eine lange Zeit als Jugendsachbearbeiter. Mit inzwischen 69 Jahren widmet sich der pensionierte Polizeihauptmeister jetzt aber etwas komplett anderem: Er kreiert filigrane Dekorationsstücke aus Holz. Doch das tut er nicht allein. Seine Ehefrau Beate, 64 Jahre alt, ist für die Planung und die Farbgebung der Werkstücke zuständig.