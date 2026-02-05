Die Oberliga-Turner des TSV Schmiden starten an diesem Samstag beim VfL Kirchheim II in die neue Saison. Yasir Al-Dulaimi ist jetzt Trainer.
Mit einem fulminanten Endspurt haben die Gerätturner des TSV Schmiden in der vergangenen Saison gerade noch den Abstieg aus der Oberliga verhindern können. Nach einer durchwachsenen Saison sicherte sich die Riege mit einem dritten Platz im Ligafinale im Mai in Ludwigsburg den Klassenverbleib. An diesem Samstag, 17 Uhr, startet die Mannschaft um Teamkapitän Emilian von dem Bussche beim VfL Kirchheim II in die neue Runde – ohne Yasir Al-Dulaimi, einen ihrer besten Turner, aber dafür wieder mit Nikita Sirosh.