Gerätturnen TSV Schmiden: Erster Heimsieg nach fast zwei Jahren

Die Oberliga-Turner des TSV Schmiden um den Zugang Yurii Yemelianov gewinnen souverän gegen die TSG Backnang, Absteiger aus der dritten Liga.
Dank einer geschlossenen starken Mannschaftsleistung haben die Oberliga-Turner des TSV Schmiden nach fast zwei Jahren wieder einen Heimsieg gefeiert. Die Riege um Teamkapitän Emilian von dem Bussche gewann am Sonntag in der 1-2-3-Sporthalle mit 58:26 Scorepunkten gegen die TSG Backnang. Eifrigster Punktesammler der Gastgeber im Aufeinandertreffen mit dem Absteiger aus der dritten Liga war Yurii Yemelianov. Der 18-jährige Ukrainer holte 24 Zähler und mit 14,90 Punkten am Boden die Tageshöchstnote. Doch auch alle anderen Akteure aufseiten des TSV steuerten fleißig Punkte zum guten Gesamtergebnis bei.