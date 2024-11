Gerade von Reise zurückgekehrt: König Charles: Rom- und Papst-Besuch für 2025 geplant?

1 Charles und Camilla winken Australien zum Abschied - und begrüßen bald schon Rom? Foto: ddp/EMPICS/Chris Jackson

König Charles soll das Reisen während seiner Krebs-Behandlung schmerzlich vermisst haben. Für 2025 soll daher bereits der Plan stehen, nach Rom zu fliegen - Papst-Besuch inklusive?











Link kopiert



Gerade erst sind König Charles (75) und Königin Camilla (77) von ihrer mehrtägigen Reise nach Australien und Samoa zurück in ihre britische Heimat gekehrt, schon sollen sie den nächsten Trip planen. Wie "The Mirror" berichtet, will das Königspaar im kommenden Jahr nach Rom reisen. Und mehr noch: Wenn sie schonmal in der Nähe sind, erhoffen sie sich laut des Berichts auch noch eine Audienz bei Papst im Vatikan.