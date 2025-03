Frau in Bahn angezündet - Tatverdächtiger festgenommen

Gera in Thüringen

1 Am Morgen hatte die Polizei die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht. Foto: dpa/Bodo Schackow

Nach dem Brandanschlag auf eine Frau in Gera hat sich der mutmaßliche Täter gestellt.











Link kopiert



Nach dem Brandanschlag auf eine Frau in einer Straßenbahn in Gera ist der mutmaßliche Täter festgenommen worden. Der Mann habe sich am Vormittag bei der Polizeiinspektion Gera gestellt und habe bei der Festnahme keinen Widerstand geleistet. Bei ihm handelt es sich laut Polizei um den 46 Jahre alten Ehemann der verletzten Frau.