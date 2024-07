Was ist wichtiger: neue Wohnungen oder Streuobstbäume?

Geplantes Wohngebiet in Oberaichen

1 Die Ortsrandlage würde den zukünftigen Bewohner viel Ruhe bieten, argumentiert die Stadtverwaltung. Foto: /Philipp Braitinger

Im Süden von Oberaichen könnten auf einer Fläche von 2042 Hektar weitere neue Wohnungen gebaut werden. Aufgrund des Naturschutz wird das aber keine einfache Nummer.











Die Stadt wächst, Wohnraum ist knapp. Derzeit seien rund 600 neue Wohnungen in der Stadt in ihrer Entstehung, verdeutlichte der Planungsamtsleiter Philipp Schwarz am Dienstagabend im Technischen Ausschuss. Im Süden von Oberaichen, im Gebiet Bergäcker, könnten auf einer Fläche von 2042 Hektar weitere neue Wohnungen gebaut werden.