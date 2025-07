Geplantes Treffen in der Türkei: Selenskyj kündigt neue Gespräche mit Russland an

1 Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtet von geplanten Gesprächen mit Russland am Mittwoch. Foto: Vadym Sarakhan/AP/dpa/Vadym Sarakhan

Vertreter Russlands und der Ukraine wollen nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch erneut direkte Gespräche führen. Der ukrainische Sicherheitsratschef Rustem Umerow habe ihn über die Vorbereitungen für das in der Türkei geplante Treffen informiert, sagte Selenskyj am Montagabend in seiner täglichen Videobotschaft. Beide Seiten hatten zuvor im Mai und Juni direkte Gespräche in Istanbul geführt, Fortschritte in Richtung einer Waffenruhe wurden bei den Treffen jedoch nicht erzielt.