Geplanter Park bei Vaihingen/Enz: Was passiert im Mittelalterpark? Bürger können mitreden

1 Das Mittelalter soll auch bei Vaihingen-Kleinglattbach wieder aufleben. Foto: Simon Granville)

Zwischen Vaihingen an der Enz und Kleinglattbach (Kreis Ludwigsburg) könnte eine Erlebniswelt für Mittelalterfans entstehen. Was genau geplant ist erfahren die Bürger am 4. Juni.











Falls Initiator Christoph Schlude am Ende grünes Licht für seine Pläne bekommt, könnte Vaihingen an der Enz bald um eine Attraktion reicher sein. Schlude möchte beim Stadtteil Kleinglattbach auf rund zehn Hektar eine Erlebniswelt mit Schwerpunkt Mittelalter errichten lassen. Bei einer Infoveranstaltung erfahren die Bürger am Mittwoch, 4. Juni, von 18 bis 20 Uhr in der Kleinglattbacher Halle am See Details zu dem Vorhaben.