1 Der Platz in der Altstadt von Konstanz ist begrenzt. Foto: Werner Kuhnle

Noch ist es nur eine Ankündigung: am 3. Oktober will die Querdenker-Bewegung nicht in Berlin, sondern in Konstanz demonstrieren. Doch am Bodensee hat man dafür wenig übrig.

Konstanz - Die Ankündigung der Querdenker-Bewegung, ihre nächste Demonstration am 3. Oktober nicht in Berlin, sondern in Konstanz abzuhalten, sorgt am Bodensee für heftige Diskussionen. „Warum zur Hölle Konstanz?“, schreibt ein Nutzer auf einer lokalen Facebookseite. In der 85 000-Einwohner-Stadt gebe es nicht genügend Platz, um Abstand zu halten. Andere wiesen auf die grundgesetzlich verbriefte Meinungsfreiheit hin. „Warum sollten die Gerichte in Baden-Württemberg anders entscheiden als in Berlin?“, schrieb eine Nutzerin.

Der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt (CDU) reagierte in einer kurzen Stellungnahme gelassen. „Wenn eine Anmeldung für eine Demonstration eingereicht wird, so wird geprüft, ob die Versammlung bestätigt werden kann“, sagte Burchardt. Alte Reichskriegsflaggen und Symbole wolle er in Konstanz nicht sehen, aber „die Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut, das wir selbstverständlich schützen.“

Es könnte eng werden

In jedem Fall würde es Auflagen geben wie eine Maskenpflicht und Abstandsregelungen, erklärte Burchardt. Allerdings seien bereits für den 3. Oktober fünf Demonstrationen bei der Stadt angemeldet. „Das könnte eng werden.“ Auch eine Demonstration unter dem Titel „Freiheit und Verantwortung“, die sich gegen die Querdenker-Bewegung richtet und von dem SPD-Stadtrat Jan Welsch initiiert wurde, ist darunter. Andere stünden in keinem Zusammenhang mit der Corona-Politik. Von den Querdenkern selbst liegt bisher keine Anmeldung vor.

Der Querdenken-Initiator Michael Ballweg hatte nach der Großdemonstration am Samstag angekündigt, in Berlin vorerst keine weiteren Großveranstaltungen abhalten zu wollen. Dadurch solle auch eine Distanz zu rechtsradikalen Gruppen geschaffen werden. Bei den Veranstaltungen des Konstanzer Querdenker-Ablegers waren bisher keine Reichsflaggen aufgetaucht. Laut einem Bericht des örtlichen „Südkurier“ hätten sich etwa 150 Personen am vergangenen Samstag im Stadtgarten versammelt, um auf einer Großleinwand die Kundgebung in Berlin zu verfolgen.

Menschenkette um den Bodensee?

In der Bundeshauptstadt waren auch Flaggen aus der Schweiz und Österreich gesichtet worden. Bei einer Demonstration am Bodensee könnte trinational mobilisiert werden. Auch eine Menschenkette rund um den Bodensee wurde bereits ins Spiel gebracht. Dies wäre allerdings ein ehrgeiziges Projekt. Bei seiner Uferlänge von mehr als 270 Kilometern müsste sie mehr als doppelt so lange werden wie die große Menschenkette, die die Friedensbewegung im Jahr 1983 zwischen Stuttgart und Neu-Ulm spannte.