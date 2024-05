1 Gegen die vier Jugendlichen werde ermittelt, verkündet Innenminister Thomas Strobl dem Gremium. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Bernd Elmenthaler/IMAGO/Bernd Elmenthaler

Vier junge Leute sollen einen Anschlag geplant haben. Sie stammen aus Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Die Pläne sind früh aufgeflogen.











Im Fall der vier an Ostern verhafteten Jugendlichen aus Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, die sich im Internet über einen islamistischen Anschlag mit Bomben informiert haben, ist Stuttgart nur in der frühen Phase als mögliches Ziel genannt worden. In späteren Phasen habe die Landeshauptstadt allerdings keine Rolle mehr gespielt, wie der Präsident des Landeskriminalamts, Andreas Stenger laut Mitteilung des Landtags vom Donnerstag in einer nicht öffentlichen Sitzung des Innenausschusses erläuterte. Der Fokus für mögliche Terroranschläge habe auf Nordrhein-Westfalen gelegen.