Stuttgart-Möhringen: Anwohner laufen Sturm gegen geplante Straßensperrung

Zeugensuche in Stuttgart-Möhringen Zwei Mercedes-Fahrer kollidieren – 120.000 Euro Schaden

Am Freitagabend ist es in Stuttgart-Möhringen auf Höhe des SI-Zentrums zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein 58-Jähriger leicht verletzt und es entstand an den beiden beteiligten Mercedes ein hoher Schaden.