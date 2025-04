Geplante Solarparks in der Region Stuttgart: Eindringlicher Appell Korntal-Münchingens an die Region

1 Großflächige Photovoltaikanlagen neben Autobahnen und Bahnlinien sind in der Region Stuttgart vermutlich bald selbstverständlich. Foto: dpa/Patrick Pleul

Die Regionalversammlung berät am Mittwoch über die Vorranggebiete für Windkraft-, aber auch Solaranlagen. Die Stadt Korntal-Münchingen ist in Aufruhr. Kommt es am Ende zum Rechtsstreit?











Im Rathaus von Korntal-Münchingen ist die Stimmung angespannt. An diesem Mittwoch entscheidet die Regionalversammlung, mit welchen Vorranggebieten für Windkraft-, aber auch Solaranlagen die Region Stuttgart in die zweite Offenlegungsphase gehen will. Vor diesem Hintergrund hat sich der Bürgermeister Alexander Noak (parteilos) an die Fraktionsvorsitzenden der Regionalversammlung gewandt – das Schreiben ist auch an diese Zeitung gegangen. „Aufgrund der Dringlichkeit“, wie es heißt. Der Rathauschef selbst bittet die Fraktionschefs in der Stellungnahme „eindringlich“, den Entwurf der Regionalplan-Teilfortschreibung zur Freiflächen-Photovoltaik nicht zur Offenlage zu beschließen. Es ist nicht der erste Appell nach Stuttgart. Die Emotionen kochen bei diesem Thema im hiesigen Rathaus schon länger hoch.