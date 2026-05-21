Geplante Sanierung: Ludwigsburger Gemeinderat bekennt sich zum Forum – zumindest vorerst

Die Stadträte beschließen am Mittwochabend weitere Planungsschritte zur Sanierung des Forums am Schlosspark. Ob die wirklich stattfinden wird, ist trotzdem weiterhin offen.
Das schlimmstmögliche Szenario hat der Ludwigsburger Gemeinderat abgewendet. 1,3 Millionen Euro hat das Stadtgremium am Mittwochabend freigegeben, um weiter planen zu können, wie das Forum am Schlosspark saniert werden kann. Ohne diesen Beschluss hätte das Forum sofort geschlossen werden müssen, daran ließ die Stadtverwaltung keinen Zweifel. Ein bedingungsloses Bekenntnis zum Forum lässt sich aus dem Abstimmungsergebnis allerdings nicht ablesen.