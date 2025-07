Geplante Reform: Rentenversicherung: Rückwirkung bei Mütterrente erhöht Komplexität

1 Die Deutsche Rentenversicherung hat zurückhaltend auf den Beschluss zur Ausweitung der Mütterrente reagiert (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Rückwirkende Mütterrente ab 2027: Die geplante Reform erhöht die Komplexität der Sozialleistungen und stellt die Rentenversicherung vor technische Herausforderungen.











Die Deutsche Rentenversicherung hat zurückhaltend auf den Beschluss der schwarz-roten Koalition zur Ausweitung der Mütterrente bereits ab dem Jahr 2027 reagiert. Mit der Option einer rückwirkenden Auszahlung erkenne der Koalitionsausschuss an, dass es eines zeitlichen Vorlaufs bedürfe, erklärte die Rentenversicherung am Freitag in Berlin. Die Komplexität des Verfahrens werde sich dadurch aber weiter erhöhen sowie zu einem zusätzlichen Mehraufwand bei anderen Trägern von Sozialleistungen führen, gab sie zu bedenken.