Er könnte die verantwortungsvollste Aufgabe der Finanzwelt übernehmen: Der 55-jährige Kevin Warsh soll nach Trumps Willen Jerome Powell an der Fed-Spitze ablösen. Dort droht ein schwieriger Spagat.
Washington - Auf ihn wartet der Spitzenposten bei der mächtigsten Zentralbank der Welt: Nach dem Willen von Donald Trump soll Kevin Warsh Chef der US-Notenbank Fed werden und auf Jerome Powell folgen, dessen Amtszeit im Mai endet. Eine heikle Aufgabe, hatte US-Präsident Trump doch wiederholt Powell attackiert, beleidigt und Zinssenkungen von der Fed gefordert, die eigentlich unabhängig von Weisungen der Politik agiert.