Von den Sparplänen des Landrats sind auch die zwölf Familientreffs im Kreis betroffen. Die Angebote würden komplett wegfallen. Die Verantwortlichen sind erschüttert.
Traurig, fassungslos, wütend: Mit dieser Mixtur aus Gefühlen haben die Verantwortlichen der Familientreffs im Kreis Göppingen auf die Sparpläne des Landrats Markus Möller reagiert. Wie berichtet, soll der verschuldete Landkreis entlastet werden: Eine Streichliste umfasst mehr als 80 Posten; darunter fallen auch die Familientreffs. Geht es nach den Sparplänen, soll dieses Angebot komplett gestrichen werden.