1 Im Herbst können vielleicht nur noch Geimpfte und Genesene in Restaurants gehen. Foto: imago images/

Die geplante Coronaverordnung ist nicht zum Nachteil der Nichtgeimpften. Vielmehr dient 2G dem Schutz dieser Gruppe, kommentiert unsere Autorin Renate Allgöwer.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Es kann passieren, dass nichtgeimpfte Menschen in Baden-Württemberg im Herbst keine Restaurants oder Veranstaltungen mehr besuchen können. Die Coronaverordnung des Landes, die am Montag in Kraft treten soll, soll dafür die Grundlage bieten.