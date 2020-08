1 Großveranstaltungen wie Volksfeste sollen länger als bisher geplant verboten bleiben. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Großveranstaltungen wie Volksfeste, Sportveranstaltungen mit Zuschauern, Konzerte oder Festivals sollen bis mindestens 31. Dezember 2020 verboten bleiben. Ausnahmen sind dabei denkbar.

Berlin - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will, dass Großveranstaltungen wie Volksfeste, größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern, größere Konzerte, Festivals oder Dorf-Schützenfeste bis mindestens 31. Dezember 2020 verboten bleiben. Ausnahmen könne es in Regionen mit sehr geringen Infektionszahlen geben, wenn sichergestellt sei, dass die Teilnehmer ausschließlich aus dieser Region oder aus umliegenden Regionen mit entsprechenden Entwicklungen kommen, heißt es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in einer Beschlussvorlage des Bundes für die Runde der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten am Donnerstag.