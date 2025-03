Georgie & Mandy: Young Sheldon-Ableger kommt zu ProSieben

1 Emily Osment und Montana Jordan in "Georgie & Mandy". Foto: Warner Bros. Entertainment Inc./Troy Harvey/ProSieben

Ab Anfang Mai kommen auch deutsche TV-Zuschauerinnen und Zuschauer in den Genuss von "Georgie & Mandy". ProSieben zeigt den Ableger zur Erfolgsserie "Young Sheldon" am Montagabend.











Gerade erst erfolgreich in den USA gestartet, kommt das "Young Sheldon"-Spin-off "Georgie & Mandy" jetzt auch zu ProSieben. Die deutsche TV-Heimat von "The Big Bang Theory" zeigt die neue, mittlerweile zweite Spin-off-Serie zum Mega-Erfolg ab Montag, dem 5. Mai, um 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere in Doppelfolgen, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Damit übernimmt "Georgie & Mandy" den bewährten Sendeplatz von "The Big Bang Theory" und "Young Sheldon".