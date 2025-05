George Wendt ist tot: Kollegen trauern um die Cheers-Ikone

Der US-amerikanische Schauspieler George Wendt, bekannt für seine ikonische Rolle als Stammgast Norm Peterson in der Kult-Sitcom "Cheers", ist am Dienstag im Alter von 76 Jahren im Schlaf verstorben. Das bestätigte seine Familie in einem Statement, das unter anderem dem Branchenmagazin "Variety" vorliegt. "George war ein liebevoller Familienmensch, ein geschätzter Freund und Vertrauter für alle, die das Glück hatten, ihn zu kennen", teilte ein Sprecher mit. "Er wird für immer vermisst werden." Jetzt nehmen zahlreiche Kollegen emotional Abschied.

Die Nachricht von Wendts Tod löste eine Welle der Trauer unter seinen ehemaligen Co-Stars aus. Ted Danson (77), der in "Cheers" den Barkeeper Sam Malone spielte, erklärte gegenüber "The Hollywood Reporter": "Ich bin erschüttert zu hören, dass Georgie nicht mehr bei uns ist. Ich sende all meine Liebe an Bernadette und die Kinder. Es wird lange dauern, bis ich mich daran gewöhnt habe. Ich liebe dich, Georgie."

John Ratzenberger (78), der in der Serie als Cliffie auftrat, würdigte seinen langjährigen Freund ebenfalls mit emotionalen Worten: "Für elf Jahre bei 'Cheers' teilten wir eine Bühne, viele Lacher und einen Platz in der ersten Reihe für eine der beliebtesten Freundschaften des Fernsehens. George erweckte Norm mit einer subtilen Brillanz zum Leben - der Art, die es mühelos aussehen lässt. Das war sein Geschenk."

Rhea Perlman über George Wendt: "Was für ein Kerl!"

Er sei ein "wahrer Handwerker" gewesen - "bescheiden, urkomisch und voller Herz". Vor der Kamera sei er die identische Person wie hinter der Kamera gewesen. "Mit einem tadellosen komödiantischen Timing und tiefer Loyalität gegenüber denen, die er liebte", fügte Ratzenberger hinzu. Auch Rhea Perlman (77), die in "Cheers" die Kellnerin Carla verkörperte, erinnerte sich an die gemeinsame Zeit: "George Wendt war der süßeste, liebenswürdigste Mann, den ich je getroffen habe. Es war unmöglich, ihn nicht zu mögen. Was für ein Kerl!"

Melissa Joan Hart (49), an deren Seite Wendt in der weiteren Kultserie "Sabrina - Total verhext" zu sehen war, schrieb via Instagram, dass aufgrund des Todes ihres Kollegen "der Himmel ein bisschen lustiger" geworden sei. Es sei aufregend gewesen, an der Seite von Wendt vor der Kamera gestanden zu haben, außerdem sei sie bis heute ein großer "Cheers"-Fan. Auch Eric Allan Kramer (63), der als Gaststar in "Cheers" einen Auftritt hatte, meldete sich auf Instagram zum Tod seines Kollegen zu Wort. "Es war schwer, von seinem Tod zu hören..." Wendt sei einer der "herzlichsten und lustigsten Typen" gewesen, denen er je begegnet sei.

Sechs Emmy-Nominierungen für "Cheers"

Wendt wurde im Oktober 1948 in Chicago im US-Bundesstaat Illinois geboren und hatte acht Geschwister. Seine Schwester Kathryn ist die Mutter von "Ted Lasso"-Star Jason Sudeikis (49). Erste Film- und Serienrollen hatte Wendt Ende der 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre - unter anderem in berühmten Serien wie "Hart aber herzlich" oder "M*A*S*H".

Während seiner langen Karriere sollte ihn aber vor allem die Rolle des Norm Peterson begleiten. Wendt trat in allen Episoden der elf Staffeln laufenden Sitcom "Cheers" von 1982 bis 1993 auf. Dafür wurde er zwischen 1984 und 1989 sechsmal in Folge für einen Emmy als bester Nebendarsteller in einer Comedy-Serie nominiert. Er verkörperte die Figur auch in weiteren Produktionen, wie etwa in "The Tortellis" oder "Frasier". Der Schauspieler bekam zudem die nach ihm benannte "The George Wendt Show", die im Jahr 1995 jedoch nach wenigen Folgen eingestellt wurde.