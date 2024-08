George und Amal Clooney: Verliebte Küsse in Italien

1 George und Amal Clooney, hier 2023 in Venedig aufgenommen. Foto: imago images/ZUMA Press/Andrea Merola

George und Amal Clooney wirken auch nach knapp zehn Ehejahren noch so glücklich wie am ersten Tag. In Italien stellte das Glamour-Paar jetzt seine Leidenschaft öffentlich zur Schau.











Ende September dieses Jahres feiern George (63) und Amal Clooney (46) ihren zehnten Hochzeitstag. Doch die Liebe des Hollywoodstars und der Menschenrechtsanwältin scheint auch heute noch so frisch und stark wie am ersten Tag. So zeigen Bilder, die dem US-Portal "Page Six" vorliegen, wie der "Ocean's Eleven"-Star und seine Ehefrau sich bei einem Abendessen im legendären Hotel Villa d'Este am Comer See leidenschaftlich küssten.