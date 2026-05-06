George Clooney wird 65 : So geht es für den Superstar weiter

Die Zeiten als ewiger Junggeselle und omnipräsenter Filmstar sind lang vorbei: George Clooney wird 65 Jahre alt. Anstatt einer Karriere nachzujagen, will er sich um erfüllendere Dinge kümmern. Etwa Charity und seine Kinder. Der Leinwand ganz den Rücken kehren wird er aber nicht.
Am 6. Mai 2026 feiert George Clooney seinen 65. Geburtstag - und tritt offenbar in eine neue Phase seines Lebens ein. In seinem bisher letzten Film "Jay Kelly" (2025) spielte er eine fiktive Version seiner selbst. Ein alternder Schauspieler, der sein Leben Revue passieren lässt. Es wirkte wie George Clooneys erstes Alterswerk, die Summe seiner Karriere. Die Karriere eines der wenigen noch lebenden Glamour-Stars alten Schlages.