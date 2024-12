1 George Clooney hat sich von der "sanften Seele" Scott L. Schwartz verabschiedet. Foto: Imago images/Newscom / AdMedia / Billy Bennight

"Ocean's Eleven"-Darsteller Scott L. Schwartz ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Co-Star George Clooney hat in einem Statement rührend Abschied genommen.











Schauspieler, Ex-Wrestler und Stuntman Scott L. Schwartz ist tot. Wie seine Ehefrau dem "Hollywood Reporter" bestätigte, starb er am 26. November in seinem Haus in Covington, Louisiana, an Herzversagen. Er wurde 65 Jahre alt.