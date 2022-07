16 Hier urlauben seit Jahrzehnten die Schönen und Reichen: Saint-Tropez an der französischen Côte d’Azur. Foto: IMAGO/YAY Images/IMAGO/Lattwein

Auch Stars, die in Millionen von Dollar teuren Villen mit Pool und klimatisiertem Weinkeller leben, brauchen mal einen Tapetenwechsel. Im Sommer zieht es auch die Clooneys oder Beckhams in die Ferne. Aber wo urlauben die, die überall Station machen könnten?

Der Klassiker: Saint-Tropez

Seit der verschlafene kleine Fischerhafen am französischen Mittelmeer in den 1960er Jahren vom Jet Set entdeckt wurde, ist Saint-Tropez als Urlaubsdestination der Schönen und Reichen nie so richtig aus der Mode geraten. Früher erholten sich in dem Städtchen an der Côte d’Azur Brigitte Bardot und Gunter Sachs, heute düsen dort Victoria und David Beckham mit dem Jet-Ski über die Wellen.

Die Familie der britischen Fußballlegende hoppt in diesem Sommer mit der Jacht von einem Urlaubsort zum anderen: Designerin und Ex-“Spice Girl“ Victoria Beckham grüßt via Instagram außer aus Südfrankreich mal aus Kroatien, mal aus dem italienischen Positano.

Die Beckhams sind nicht die einzigen Stars, die man mit etwas Glück an der Côte d’Azur sichten kann: Paparazzi lichteten in Saint-Tropez auch die Hollywood-Stars Leonardo DiCaprio und Tobey Maguire ab, als diese gerade mit dem Boot am Hafen festmachten, um in einem der vielen Edelrestaurants des Örtchens essen zu gehen.

JLo und Ben Affleck flittern in Paris

Fast 20 Jahre nach ihrer ersten Verlobung und zwei geschiedene Ehen später sagten Jennifer Lopez und Ben Affleck kürzlich endlich Ja zueinander. Geheiratet wurde in Las Vegas, geflittert in Paris, der Stadt der Liebe – „Bennifer“ scheuen offenbar kein Klischee. Und offenbar auch nicht die Öffentlichkeit: Gar nicht geheim küssen sich der Schauspieler und die Popsängerin auf einer Bank im Jardin des Champs-Élysées oder gehen zum Candle-Light-Dinner am Eiffelturm. Paparazzi, Touristen und die wenigen daheimgebliebenen Pariser müssen sich gar nicht groß anstrengen, um ein Foto der Frischvermählten zu ergattern. Abgestiegen sind die Afflecks in einem Nobelhotel am Place de la Concorde.

Comer See – das Sommerdomizil der Clooneys

George Clooney ist nur noch selten in seiner Heimat USA. Der Hollywoodstar lebt mit seiner Frau Amal und den Zwillingen Ella und Alexander seit Jahren in Europa. Ihre Zeit teilen die Clooneys zwischen Großbritannien und Italien auf. Vor allem die Sommermonate verbringen der Schauspieler, die Menschenrechtsanwältin und ihre offenbar fließend italienisch sprechenden Kinder in Clooneys Villa am Comer See. Wer als Urlauber hierher kommt, will das Haus sehen, das sich im Örtchen Laglio in allererster Lage an das steile Ufer des Lago klammert. Villa Oleandra heißt das Domizil der Clooneys. Die Nachbarn sind ebenso betucht wie diskret. Dass Touristen versuchen, per Tretboot das Seegrundstück auszukundschaften, kommt trotzdem vor. Sind die Clooneys da, bringen sie oft prominente Freunde mit: Cindy Crawford war schon da, genauso wie Julia Roberts oder Matt Damon.

Durch Portofino schlendern die Kardashians

Ein anderer Treffpunkt der Schönen und Reichen in Italien ist das Örtchen Portofino an der ligurischen Küste. Durch die Gassen des kleinen Fischerdörfchens mit den charakteristischen gelben, orangefarbenen und terracottaroten Häusern schlendern Stars wie die Football-Legende Tom Brady und seine Frau, das Supermodel Gisele Bündchen, Jared Leto, Cara Delevigne oder die Kardashians.

Tom Hanks liebt Griechenland

Insel-Hopping in Griechenland ist auch bei den Stars beliebt. Der Hollywood-Superstar Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson haben ein Feriendomizil auf Antiparos, einer beschaulichen Insel, die zu den Kykladen gehört. Seit ein paar Jahren haben die Amerikaner sogar die griechische Ehrenbürgerschaft. Mykonos ist schon seit ein paar Jahren ein Anlaufpunkt für It-Girls, Fußballer oder Schauspielerinnen wie Paris Hilton oder Demi Moore. Auch die niederländische Königsfamilie urlaubt gerne in Griechenland: König Willem-Alexander und Königin Máxima haben ein Ferienhaus in der Region Argolida.

Heidi Klum und Tom Kaulitz wandern in Südtirol

Heidis Welt sind in diesem Sommer die Berge – das deutsche Topmodel Heidi Klum war mit ihrem Ehemann, dem Musiker Tom Kaulitz, in den Alpen unterwegs. Von dort aus postete die „Germany’s Next Topmodel“-Moderatorin via Instagram fleißig Fotos. Eines verriet, wo sich das Paar genau eine Auszeit gönnte: Im Hintergrund eines Selfies mit Bergpanorama wehte die Fahne von Südtirol. Die Alm, in der das Paar Rast machte, offenbarte es dann in den sozialen Netzwerken: Klum und Kaulitz wanderten im Tauferer Tal.

Die Promi-Insel Hvar zieht die Promis an

Viele Stars verbringen ihren Urlaub gern auf der Privatjacht. So schippern sie zu den schönsten Orten der Welt und schlafen doch immer im eigenen Bett. Kroatien mit seinem klaren Wasser und seinen einsamen Buchten ist ein Hotspot für die Stars und ihre Luxuskähne. Im Hafen der Promi-Insel Hvar beispielsweise reiht sich eine Megajacht an die nächste. Der Schauspieler Neil Patrick Harris und sein Mann David urlaubten hier schon, auch Beyoncé und Jay-Z sollen großer Hvar-Fans sein. Und ein Edelrestaurant am Hafen wirbt damit, dass der Basketballsuperstar Michael Jordan hier gerne speist.

Für deutsche Promis bleibt Sylt das Nonplusultra

„Es ist zwar etwas teurer / Dafür ist man unter sich / Und ich weiß jeder Zweite hier / Ist genauso blöd wie ich“, singen die Ärzte in ihrem Song „Westerland“ über Sylt. Der Spott prallt ab: Für die deutsche Prominenz ist die Insel im hohen Norden immer noch das Nonplusultra. Der Designer Wolfgang Joop, der Moderator Johannes B. Kerner und der Fußballtrainer Jürgen Klopp finden hier Erholung. In diesem Sommer schaute die ganze Nation nach Sylt, als sich der Finanzminister Christian Lindner und die Fernsehjournalistin Franca Lehfeldt hier das Ja-Wort gaben.