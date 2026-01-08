George Clooney bis Julia Roberts: Diese Stars übergeben Golden Globes

Die Stars, die bei der Verleihung der Golden Globes den Gewinnerinnen und Gewinnern die Awards überreichen, stehen fest - darunter George Clooney und Julia Roberts, die selbst einen Golden Globe gewinnen könnten.

Dass die Komikerin Nikki Glaser (41) die 83. Verleihung der Golden Globes moderiert, ist schon länger bekannt. Nun steht auch fest, welche Stars den Gewinnerinnen und Gewinnern die Film- und Fernsehpreise überreichen werden. Die Macher geben eine lange Liste mit illustren Namen bekannt. Die Gala steigt nach deutscher Zeit in der Nacht von Sonntag, dem 11. Januar, auf Montag im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles.

Unter den Präsentatoren finden sich die beiden befreundeten Superstars George Clooney (64) und Julia Roberts (58). Ob sie gemeinsam die Bühne betreten werden, ist aber noch nicht bekannt.

Sowohl George Clooney als auch Julia Roberts könnten übrigens nicht nur einen Golden Globe vergeben, sondern auch einen gewinnen. Clooney ist für seine Titelrolle in "Jay Kelly" als bester Hauptdarsteller in einer Komödie nominiert. Roberts ist mit "After the Hunt" als beste Dramadarstellerin im Rennen. Beiden Stars werden von Experten aber nur geringe Siegchancen eingeräumt.

Pamela Anderson bis Miley Cyrus: Diese Stars vergeben die Golden Globes

Neben Roberts und Clooney werden viele weitere Hollywoodgrößen wie Jennifer Garner, Kevin Bacon, Mila Kunis, Macaulay Culkin oder Pamela Anderson Preise überreichen.

Mit Charli xcx, Snoop Dogg, Queen Latifah oder Miley Cyrus sind auch ein paar Stars eingeladen, die eher in der musikalischen Welt zu Hause sind. Cyrus ist für ihren Song "Dream as One" aus "Avatar: Fire and Ash" selbst für einen Golden Globe nominiert.

Als Favorit auf die meisten Golden Globes gilt "One Battle After Another". Die Thrillergroteske ist für neun Awards nominiert, unter anderem als beste Komödie und für Leonardo DiCaprio als bester Hauptdarsteller. Aussichtsreich ist zudem das Vampirspektakel "Blood & Sinners", das in der Dramakategorie die besten Chancen besitzt.