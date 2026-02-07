Eine Milliardenabschreibung, hohe Strompreise, ehrgeizige Investitionspläne: EnBW-Chef Stamatelopoulos erklärt, warum er den Konzern trotz aller Turbulenzen auf Kurs sieht.
Die EnBW steht unter Druck: Zwei aufgegebene Offshore-Windprojekte in Großbritannien kosten den Energiekonzern 1,2 Milliarden Euro, hinzu kommen Abschreibungen bei der Batteriespeicher-Tochter Senec. Gleichzeitig investiert Deutschlands drittgrößter Energieversorger Milliarden in Netze, Erneuerbare und neue Gaskraftwerke. Vorstandschef Georg Stamatelopoulos weist Vorwürfe zurück, verteidigt die damaligen Entscheidungen – und erklärt, wie der Strom günstiger wird.