12 Eine von Georg Brenners Einsätzen in der vorletzten Woche seiner Amtszeit: Der Spatenstich für die neue Sporthalle in den Breitwiesen. Diese soll rund zwölf Millionen Euro kosten und weitere Trainingsmöglichkeiten bieten. Foto: factum/Simon Granville

Der Gemeinderat hat getagt – aber es war nicht „alles wie immer“. Der Bürgermeister Georg Brenner wurde in den Ruhestand verabschiedet. Weggefährten haben sich erinnert – in respektvollem „Sie“, aber auch mit vertrautem „Du“.

Gerlingen - Es war eine ungewöhnliche Sitzung – nicht nur wegen ihres Anfangs. Da gedachte der Bürgermeister Georg Brenner, für seine Menschlichkeit später immer wieder gerühmt, des ehemaligen langjährigen CDU-Stadtrats Andreas Lederer, der an Neujahr verstorben war. Nach der Gedenkminute galt es, Bauaufträge zu vergeben und dem Holzverkauf aus dem Wald zuzustimmen. Die 20 Zuhörer, ungewöhnlich viele, waren aber nicht deswegen gekommen. Sondern wegen der Verabschiedung Brenners.

Die Stadträte hatten sich zusammengetan – und eine Rednerin beauftragt: Petra Bischoff von den Freien Wählern, die Erste Stellvertretende Bürgermeisterin. Sie hatte die Fraktionsvorsitzenden des Gremiums, mit dem Brenner vom ersten Amtstag 1999 an zu tun hatte, nach Erinnerungen gefragt. Und natürlich die jetzt Amtierenden und dazu zwei Jugendgemeinderäte – eine bunte Mischung.

„Ein Mensch wie Du und ich“

„Du hast über 20 Jahre lang aus Überzeugung und Verantwortung an der Weiterentwicklung unserer Stadt gewirkt“, beschied der frühere CDU-Fraktionsvorsitzende Karl Grob dem Bürgermeister. Er verwies auf Brenners „gewinnbringendes Lächeln“ und darauf: „Du gingst keiner Diskussion um die bessere Lösung aus dem Wege.“ Horst Arzt beschied für die erste Fraktion der Freien Wähler in Brenners Amtszeit dem Pensionär in spe: „Georg Brenner war ein Mensch wie du und ich.“ Er sei ein Bürgermeister gewesen, „in der Reihe herausragender Vorgänger“, der stets die gleiche Augenhöhe mit dem Mitbürger suchte. „Man wusste bei Georg Brenner immer, wo man dran war.“

Zu den „1999ern“ gehört auch Siegfried Brändle, damals Vorsitzender der SPD-Fraktion. Die 20 Brenner-Jahre seien „20 gute Jahre für Gerlingen“ gewesen, tat er kund. Manche Entscheidung habe beim Bürgermeister nicht immer Wohlgefallen gefunden – aber: „Du hast Kritik, manchmal zwar knurrend, aber fair, aufgenommen“. Margit Lottje-Schröder von den Grünen war 1999 Brenners Gegenkandidatin gewesen. Sie stellte heute fest: Manches, wofür sie sich eingesetzt habe, sei Wirklichkeit geworden – weil es wohl auch dem Gewinner wichtig gewesen sei.

Die Jugendgemeinderäte, ob die früheren oder der 2019 aus dem Amt geschiedene Erik Laicher, dankten dem „sehr geehrten Herrn Brenner“ dafür, dass er „mit großer Begeisterung bei jedem Thema“ dabei gewesen sei. Wertschätzung steckte hinter allen Worten, auch denen von Peter Zydel (FDP). Er charakterisierte Brenners Zeit als „fruchtbare und lehrreiche Jahre“ – auch das erwidert mit einem Lächeln.

„Eigene klare Haltung“

Brigitte Fink und die SPD-Stadträte lobten Brenners Weltoffenheit und Engagement für Europa, erwähnten seine Kompromissbereitschaft und bezeugten Respekt vor dessen „eigener, klarer Haltung“. Und sie wünschten ihm „viel Freude als Großvater“. Die Jungen Gerlinger, allen voran Nino Niechziol und Judith Stürmer, verliehen dem Geehrten den Titel „Harmoniebeauftragter“. Er sei der „Burner“ in der Gerlinger Politik gewesen – „ohne verbrannte Erde zu hinterlassen“. „Gute Lösungen für Viele“ habe der „geduldige Menschenfreund“ Brenner angestrebt, erwähnte Ulrike Stegmaier für die Grünen von heute. Er habe sich „immer um Harmonie bemüht, aber nicht um jeden Preis“ – so wie 2013, als er einen Orden des Staates Ungarn abgelehnt hatte.

Angesichts der vielen Retrospektiven blickte Christian Haag (CDU) nach dem Dank für das „konstruktive Miteinander“ auf das Morgen – und wünschte Brenner, dass er mit seiner Frau Margit die größere Freiheit genießen möge nach dem Motto „lebe jetzt“. Die Freien Wähler erinnerten an ihren Antrag von 2002: eine neue Sporthalle. Zu deren Baubeginn hat Brenner vor gut einer Woche zum Spatenstich aufgerufen – 18 Jahre danach. Manches dicke Brett sei da gebohrt worden, meinte Martin Nufer – und der Dauerläufer sah die fünf Stafettenläufe in die Partnerstädte als „Höhepunkte Ihrer Amtszeit“ an.

Und der Geehrte? Der war sichtlich gerührt ob all dieser Worte und „tief bewegt“, wischte sich in dieser halben Stunde nicht nur einmal die Augen aus und dankte für die Wertschätzung der „offenen Menschen“, die er erlebt habe. In Gerlingen habe er die „beruflich erfülltesten Jahre“ erlebt. „Herzlichen Dank für alles.“