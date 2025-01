Geografie: Golf von Amerika: Google will Namen in Karten anpassen

"Golf von Amerika": Google will Namen in Karten anpassen

1 US-Präsident Donald Trump hat die Namensänderung direkt nach seiner Amtsübernahme veranlasst. (Archivbild) Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa

In den USA soll der Golf von Mexiko künftig anders heißen. Nutzerinnen und Nutzer von Googles bekanntem Kartendienst müssen sich auf eine entsprechende Änderung einstellen - nicht nur in den USA.











Mountain View - Nach der Umbenennung des Golfs von Mexiko durch die US-Regierung in "Golf von Amerika" hat Google für seinen Kartendienst eine entsprechende Änderung angekündigt, sobald sie offiziell ist. "Wir haben eine langjährige Praxis, Namensänderungen zu übernehmen, wenn sie in offiziellen Regierungsquellen aktualisiert wurden", teilte das Unternehmen auf der Plattform X mit. In den USA wäre dies der Fall, sobald sich Namen in der Datenbank "Geographic Names Information System" ändern. Dann würde Google Maps in den USA schnell aktualisiert werden, um den "Golf von Amerika" anzuzeigen, so Google.