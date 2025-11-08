Wer gute Lebensmittel schätzt und gerne Neues ausprobiert, ist bei „Speis & Trank“ in Fellbach richtig. Am Samstag hat die Genussmesse viele angelockt – hier einige Eindrücke.
Schlendern, schauen und natürlich auch schlemmen – das gehört zum Programm bei der Genussmesse „Speis & Trank“ in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Am Samstag, dem ersten der beiden Veranstaltungstage, war schon einiges los in der Alten Kelter. Das überwiegend grau-trübe Wetter hat den Veranstaltern durchaus in die Karten gespielt. „Das ist ein tolles Messewetter“, schwärmte Luca Salvatore, der die Messe zusammen mit seiner Frau Elena Strauß in diesem Herbst zum achten Mal organisiert hat. Denn bei schönstem Sonnenschein hätte wohl manch einer den Tag für einen ausgiebigen Spaziergang oder eine Runde Gartenarbeit genutzt.