Wer gute Lebensmittel schätzt und gerne Neues ausprobiert, ist bei „Speis & Trank“ in Fellbach richtig. Am Samstag hat die Genussmesse viele angelockt – hier einige Eindrücke.

Schlendern, schauen und natürlich auch schlemmen – das gehört zum Programm bei der Genussmesse „Speis & Trank“ in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Am Samstag, dem ersten der beiden Veranstaltungstage, war schon einiges los in der Alten Kelter. Das überwiegend grau-trübe Wetter hat den Veranstaltern durchaus in die Karten gespielt. „Das ist ein tolles Messewetter“, schwärmte Luca Salvatore, der die Messe zusammen mit seiner Frau Elena Strauß in diesem Herbst zum achten Mal organisiert hat. Denn bei schönstem Sonnenschein hätte wohl manch einer den Tag für einen ausgiebigen Spaziergang oder eine Runde Gartenarbeit genutzt.

Der Sonntag locke meist noch einige Besucher mehr an, sagt Luca Salvatore, der in diesem Jahr mit rund 5500 Besucherinnen und Besuchern rechnet. An den meisten Ständen stehen die Erzeugerinnen und Erzeuger selbst und stellen ihre Produkte mit viel Enthusiasmus vor. Das sei eine der Stärken der „Speis & Trank“, sagt Luca Salvatore über die kleine, feine Genussmesse: „Sie können erzählen, wie ihre Produkte entstehen.“

Etliche Aussteller seien seit Anfang an dabei und hätten sich im Lauf der Zeit eine treue Stammkundschaft aufgebaut. Die schaut Jahr für Jahr vorbei und deckt sich mit ihren Lieblingsprodukten ein: zum Beispiel Olivenöl aus Andalusien, Feinkost-Popcorn aus Berlin, regionale und internationale Fleisch- und Wurstwaren, Käse von der Schwäbischen Alb und aus Österreich, Schokolade aus Ecuador und Getränke mit und ohne Alkohol. „Wir setzen stark auf Qualität“, sagt Luca Salvatore.

Auch am 9. November sind die rund 80 Aussteller mit ihren Produkten noch vor Ort. Die Öffnungszeiten der Genussmesse in der Fellbacher Alten Kelter, Untertürkheimer Straße 33, sind dann von 11 bis 18 Uhr, der Eintritt kostet zehn Euro.