Genussmesse in Fellbach: Remstal-Tourismus startet den Vorverkauf für den Weintreff

Ende Februar steigt in der Alten Kelter in Fellbach der 28. Weintreff. Ein Höhepunkt wird neben den Produkten von mehr als 50 Weingütern die erste Württemberger Sektmeisterschaft sein.
Schon Wochen vor dem Jahreswechsel hat der Remstal-Tourismus die ersten Highlights für den Terminkalender 2026 festgezurrt. Bereits bekannt ist, dass sich der Marketingverein im Januar erstmals mit einem eigenen Stand an der Tourismus-Messe CMT auf den Fildern beteiligen wird. Und auch das Datum für den zweitägigen Weintreff in der Alten Kelter in Fellbach steht bereits fest.