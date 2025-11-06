Ein Fest für den Gaumen ist die Messe „Speis & Trank"am Wochenende in Fellbach. An zwei Tagen stellen Manufakturen und Start-ups in der Alten Kelter ihre kulinarischen Highlights vor.
Handgemachte Macarons, Popcorn mit Haselnuss- oder Vanille-Note, heimische Wildspezialitäten, frisches Brot, alkoholfreie Aperitifs, aber auch Weine, Bier und Hochprozentiges wie Tequila aus dem Schwarzwald: In der Alten Kelter in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) stellen am Wochenende bei der Genussmesse „Speis & Trank“ kleine Manufakturen, Start-ups und kreative Küchenmeister ihre Spezialitäten aus eigener Herstellung vor.