Genussmesse in Fellbach: Gaumenfreuden locken tausende Besucher in Alte Kelter

Handverlesenes für den Gaumen: Die Genussmesse „Speis & Trank“ hat am Wochenende einige tausend Besucher nach Fellbach gelockt.
Ein bisschen erstaunt war Luz Victoria Aguirre schon, als sie in Deutschland zum ersten Mal Schokolade aß. Denn in ihrem Heimatland Ecuador schmeckt die komplett anders: „Die Schokolade hier ist für mich keine richtige, denn sie besteht vorwiegend aus Zucker.“ Mittlerweile hat Luz Victoria Aguirre, die vor 25 Jahren zum Studieren ins Ländle kam und der Liebe wegen geblieben ist, eine Lösung für das Problem gefunden.