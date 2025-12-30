Von der feurigen Chili bis zur fruchtigen Zitrone: Jacqueline Herzig mixt Gewürze, die Speisen das gewisse Etwas verleihen. Ohne Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffe.
Jacqueline Herzig aus Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) bringt Würze ins Leben anderer Menschen – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Vor einem Jahr hat sich die heute 35-Jährige mit einer eigenen kleinen Firma selbstständig gemacht. Unter dem Namen „Mias Feinkost“ stellt sie in der Ortschaft Hohenacker in Handarbeit Gewürzmischungen her, die kalten und warmen Speisen das gewisse Etwas verleihen.