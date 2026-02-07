Das Ende des „Dry January“ ist da – und neue Möglichkeiten für Genuss ohne Alkohol: von Kopenhagen bis Löwenstein.
Dry January isch over – und mit ihm für viele das gute Gefühl, sich auf der richtigen Seite der Gesellschaft zu befinden. Es gibt kaum ein gesundheitspolitisches Thema, das derzeit so moralisch aufgeladen diskutiert wird wie Alkohol. Die Weltgesundheitsorganisation warnt unmissverständlich: Es gebe keine gesundheitlich unbedenkliche Menge. Jeder Schluck sei schädlich. Die Botschaft ist klar, die Schlagzeilen sind es auch. Aus Vorsicht wird Prinzip, aus Empfehlung schnell ein Lebensstil. Wer Longevity-Prinzipien folgt, sich gesund ernährt, Sport macht, der versucht zudem, gar nichts oder wenig zu trinken.