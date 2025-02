Genuss-Sache: Söder und der Burger

1 Wie essen Sie Burger? Und welchen essen Sie? Foto: picture alliance/dpa/Oliver Berg

Essen ist politisch. Dieser prägnante Satz ist immer wahr, in diesen aufgeladenen Zeiten vor der Wahl besonders. Markus Söder, der gerne im Internet seiner Vorliebe für Würste frönt, war nun neulich bei dem Burgerbrater mit dem großen, güldenen M und erklärt in einem Video auf Instagram, wie er den doppelten Burger am liebsten isst. Spoiler: Er beißt in das große Teil nicht einfach hinein, sondern nimmt ihn auseinander, sodass er zwei Hälften hat. So weit, so belanglos.