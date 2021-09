VfB Stuttgart bei Eintracht Frankfurt Der trügerischste Auswärtssieg des VfB

An diesem Sonntag gastiert der VfB Stuttgart bei Eintracht Frankfurt: ein Duell zweier Traditionsvereine. In unserer Reihe „Legendenspiele“ blicken wir zurück auf die Saison 2015/16, als das Team von Jürgen Kramny in Frankfurt 4:2 gewann – und am Ende trotzdem abstieg.