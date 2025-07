Genuss-Sache: Der neueste Tiktoktrend: Echt scharfer Wein

Bei der Suche nach dem Sommerdrink des Jahres trifft man auf exotische und ziemlich abgefahrene Sachen. Mein Favorit: Wein würzen mit Jalapenos!











Grob geschätzt das neunzehnte Jahr in Folge feiern wir nun also den Abgesang auf Aperol Spritz als Sommerdrink. Aperol ist so was von out, habe ich jetzt in der Modezeitschrift „Harper’s Bazaar“ gelesen. Die Redakteure empfehlen der Dame von Welt einen Pfirsich-Himbeer-Spritz. Klingt echt spannend und dürfte farblich ebenfalls ganz gut zum Sommer und in die Welt von Instagram passen. Ob sich diese fruchtige Sache durchsetzen wird, steht aber eher in den Sternen. Statistisch gesehen haben sich die lautstark ausgerufenen Getränke nämlich eher selten lange behauptet.