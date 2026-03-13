Spezialitäten, Keramik, Möbel und mehr: Rund 95 Aussteller präsentieren am Wochenende in der Alten Kelter in Fellbach ihre Produkte.
Wer auf der Suche nach besonderen Delikatessen, handgefertigten Produkten oder neuen Ideen für die eigene Wohnung ist, könnte am kommenden Wochenende in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) fündig werden. In der Alten Kelter findet am Samstag und Sonntag, 14. und 15. März, die Messe „Tisch und Tafel“ statt. „Wir erwarten rund 95 Aussteller und können den Besuchern so eine wundervolle Veranstaltung bieten“, sagt der Geschäftsführer Luca Salvatore.