Spezialitäten, Keramik, Möbel und mehr: Rund 95 Aussteller präsentieren am Wochenende in der Alten Kelter in Fellbach ihre Produkte.

Wer auf der Suche nach besonderen Delikatessen, handgefertigten Produkten oder neuen Ideen für die eigene Wohnung ist, könnte am kommenden Wochenende in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) fündig werden. In der Alten Kelter findet am Samstag und Sonntag, 14. und 15. März, die Messe „Tisch und Tafel“ statt. „Wir erwarten rund 95 Aussteller und können den Besuchern so eine wundervolle Veranstaltung bieten“, sagt der Geschäftsführer Luca Salvatore.

Präsentiert werden kulinarische Spezialitäten, Handwerkskunst und Wohnaccessoires. Die Veranstaltung richtet sich an Besucher, die neue Produkte entdecken und mit den Menschen hinter den Ideen ins Gespräch kommen möchten. Viele Anbieter kommen aus kleineren Manufakturen oder Handwerksbetrieben. Statt Massenware sollen handgemachte Produkte und individuelle Designs im Mittelpunkt stehen.

Spezialitäten aus verschiedenen Regionen

Ein Schwerpunkt der Messe liegt auf kulinarischen Angeboten aus unterschiedlichen Regionen. Besucher können beim Aussteller „Salt Azur“ handgeschöpfte Salze aus Südfrankreich entdecken, beim „Feuerwerk Chili von Richi“ scharfe Spezialitäten aus der chinesischen Küche probieren oder Grappa aus der italienischen „Distilleria Marzadro“ kennenlernen.

Am 14. und 15. März verwandelt sich die historische Kelter in einen Treffpunkt für Genießer, Designliebhaber und alle, die das Besondere suchen. Foto: Tisch&Tafel/Archiv

Viele Anbieter setzen auf eine handwerkliche Herstellung und hochwertige Zutaten. Wer gerne neue Geschmäcker ausprobiert oder besondere Produkte für die eigene Küche sucht, kann sich hier inspirieren lassen. Auch als Geschenkideen könnten einige der Spezialitäten infrage kommen.

Messe „Tisch und Tafel“: Handwerk und Design für Zuhause

Neben Lebensmitteln und Getränken spielen auch Wohnaccessoires und Design eine Rolle. Verschiedene Aussteller zeigen Möbelstücke, Keramikarbeiten sowie dekorative Produkte für den gedeckten Tisch oder die Wohnung. So präsentiert etwa der Aussteller „Holzhandwerk Kohler“ Stücke aus regionalen Hölzern. Auch die Fellbacher Keramikwerkstatt „Pauly Keramik“ ist vertreten und zeigt handgetöpferte Tassen und Schalen.

Ein besonderer Reiz der Messe liegt im direkten Kontakt mit den Ausstellern. Besucher können Fragen stellen, sich beraten lassen und mehr über die Geschichten hinter den Produkten erfahren.

Termine und Öffnungszeiten

Die Messe findet am Samstag, 14. März, von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag, 15. März, von 11 bis 18 Uhr statt. Veranstaltungsort ist die Alte Kelter in Fellbach in der Untertürkheimer Straße 33. Eintrittskarten sind zum Preis von zehn Euro im Vorverkauf über den Easy Ticket Service erhältlich.

Die Alte Kelter liegt in der Untertürkheimer Straße 33 in Fellbach. Sie ist sowohl über die B 14 als auch über die Autobahnen A 8 und A 81 gut erreichbar. Da die Parkplätze rund um den Veranstaltungsort begrenzt sind, empfehlen die Veranstalter, das Parkhaus oder den Parkplatz P1 der Schwabenlandhalle, das Parkhaus Stadtmitte oder die Parkplätze am Max-Graser-Stadion zu nutzen.

Vom Stuttgarter Hauptbahnhof können Besucher mit der Stadtbahnlinie U1 in Richtung Fellbach fahren. An der Haltestelle Fellbach Schwabenlandhalle kann in den Bus 207 in Richtung Fellbach Alte Kelter umgestiegen werden. Alternativ fährt von der Haltestelle Lutherkirche der Bus 60 in Richtung Untertürkheim Bahnhof bis zum Veranstaltungsort. Eine weitere Möglichkeit ist die Fahrt mit der S-Bahn-Linie S1 bis Untertürkheim und von dort der Umstieg in den Bus 60 in Richtung Öffingen Dieselstraße.

Messe „Tisch und Tafel“ auf einen Blick