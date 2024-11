Halt dich an deinem Becher fest

1 Wer mit dem Trend geht, klammert sich an seinen Becher Foto: Stanley

Wer etwas auf sich hält, trinkt aus großen Bechern: und zwar Wasser. Warum nun alle an großen Bechern nuckeln.











Link kopiert



Es gibt viele Dinge, die so richtig nerven am Älterwerden. Wehwehchen da, Eigenheiten dort. Aber, und das ist ein unfassbar großer Pluspunkt: Viele Dinge sind einem auch egal. So egal, dass man sie höchstens noch verwundert zur Kenntnis nimmt.