Örtliche Gastronomen und Weingüter bieten am Pfingstwochenende oberhalb von Stetten an fünf Stationen vielfältige Genüsse. Warum sich ein Besuch lohnt.

Die Weinberge in Kernen-Stetten bieten im Frühsommer eine imposante Kulisse für das inzwischen längst überregional bekannte Genuss-Event „Kulinarischer Weinweg“. An drei Tagen hintereinander dürfen sich die Besucher rund um die Yburg oberhalb von Stetten auf allerlei Überraschungen auf dem Teller, eine große Auswahl an Weinen und zudem musikalische Unterhaltung freuen.

Der Start ist am Samstag um 14 Uhr

Von Samstag, 27. Mai, bis Montag, 29. Mai, kredenzen zehn ortsansässige Wengerter ihre Weine. Vier Gastronomen aus Stetten und Rommelshausen bieten dazu frische, saisonale Speisen unter dem Motto „So schmeckt das Remstal“. Weinwegstart an Stettens Yburg ist am Samstag um 14 Uhr. Am Sonntag und Montag geht es dann jeweils bereits um 11 Uhr weiter. Schluss mit dem Feiern in den Weinbergen ist laut der sogenannten Gestattung der Ordnungsbehörden Samstags und Sonntag um Mitternacht, am Pfingstmontag um 19 Uhr.

Ausgehend von der evangelischen Kirche in Stetten oder der Glockenkelter gelangen die Weinwegwanderer auf direktem Weg zu den fünf Genusspunkten mit den regionalen Köstlichkeiten. An Station Nummer 1 bewirten der Gasthof Lamm sowie die Weingüter Singer-Bader und Herzog von Württemberg. An Station 2 haben das Restaurant zum Ochsen mit dem Weingut Zimmer und der Weingärtnergenossenschaft Stetten die Kombination aus sommerlichen Gerichten und spritzigen Weinen parat. Der Foodtruck des Burgstübles sowie Weine der Weingüter Wolfgang Haidle und Eißele warten dann an Station 3. Hoch hinaus geht es an Station 4 mit Weinen der Weingüter Beurer und Konzmann, dazu gibt es Spezialitäten der Landmetzgerei zum Ochsen. Chris Reichle und sein Schützenhaus-Team servieren an Station 5 Gerichte vom Grill, im Ausschank sind dort Weine von den Weingütern Medinger und Karl Haidle.

Weitere Informationen im Netz: www.weinweg.de