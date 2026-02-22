Genuss in Fellbach: Beim Weintreff nimmt auch der Sekt eine gewichtige Rolle ein

Die erste Württemberger Sektmeisterschaft ist ein Höhepunkt der zweitägigen Genussmesse in Fellbach. Ins Finale haben es sechs Weinmacher aus der Region geschafft.
Bekannt ist das Remstal unter Weinfreunden vor allem für seinen Riesling. Zwischen Kappelberg und Korber Kopf gedeihen charaktervolle Tropfen mit feiner Fruchtigkeit, zartem Schmelz und eleganter Säure. Bei den roten Rebsorten sind der Lemberger und zunehmend auch der Spätburgunder die Aushängeschilder für guten Genuss – und mit ein Grund, weshalb die Weinmacher aus der schwäbischen Toskana bei Wettbewerben regelmäßig auf dem Treppchen stehen.