Genuss im Remstal: Kerzen und Herzen schmelzen in der Sonne

Der Kulinarische Weinweg in Kernen-Stetten bedeutet für die Gäste viel Genuss und für die Gastgeber nicht nur während des Events eine Menge Arbeit.
Jochen Beurer gönnt sich kurz vor dem ersten Ansturm noch rasch einen herzhaften Imbiss. Den „Pastrami-Burger“ mit hausgemachtem Krautsalat im Grillfladen vom Gasthof Zum Ochsen, gibt es gleich nebenan. Denn Ilka Jeggle und ihr Team bewirten zusammen mit Beurer und dessen Wengerterkollegen Dieter Konzmann drei Tage lang am Genusspunkt „Infotafel Gewürztraminer“ auf dem Kulinarischen Weinweg in Kernen-Stetten. Es ist Samstagnachmittag kurz vor 16 Uhr. In der Ferne sind die ersten Grüppchen zu sehen, die vom Tal hinauf marschieren, um Wein, Wetter, Essen und Aussicht zu genießen.