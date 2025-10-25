Genuss im Rems-Murr-Kreis: Diese 7 Röstereien zelebrieren Kaffee, wie es sich gehört

Der Rems-Murr-Kreis kann nur Wein? Von wegen! Wir stellen sieben Kaffeeröstereien und Cafés vor, bei denen Geschmack, Sortiment und Flair einfach passen.
Die Region zwischen Waiblingen, Backnang und Schorndorf ist vor allem als Weingegend bekannt – allerdings hat sich im Rems-Murr-Kreis längst eine lebendige Szene etabliert, die sich der Herstellung eines ganz anderen Getränks verschrieben hat: Passionierte Kaffeeröstereien zelebrieren das beliebteste Gebräu Deutschlands mit eigenem Handwerk, individuellen Philosophien und einem großen Angebot.