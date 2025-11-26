Genug vom kleinen Lord? : Diese neuen Weihnachtsfilme schaffen Abhilfe

Netflix sorgt auch 2025 für festliche Stimmung: Neue Weihnachtsfilme wie "A Merry Little Ex-Mas" oder "Jingle Bell Heist" verbinden Humor und Romantik. Perfekt für alle, die in der Adventszeit gemütliche Streaming-Abende mit etwas Abwechslung genießen wollen.
Netflix läutet die diesjährige Weihnachtszeit mit vier neuen Originalfilmen ein. Von romantisch über humorvoll bis hin zu spannend ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wer statt den immer gleichen Weihnachtsfilm-Klassikern wie "Tatsächlich ... Liebe" oder "Der kleine Lord" Inspiration für etwas Neues braucht, kommt beim Streamen auf seine Kosten.