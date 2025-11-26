Genug vom kleinen Lord? : Diese neuen Weihnachtsfilme schaffen Abhilfe

Netflix sorgt auch 2025 für festliche Stimmung: Neue Weihnachtsfilme wie "A Merry Little Ex-Mas" oder "Jingle Bell Heist" verbinden Humor und Romantik. Perfekt für alle, die in der Adventszeit gemütliche Streaming-Abende mit etwas Abwechslung genießen wollen.

Netflix läutet die diesjährige Weihnachtszeit mit vier neuen Originalfilmen ein. Von romantisch über humorvoll bis hin zu spannend ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wer statt den immer gleichen Weihnachtsfilm-Klassikern wie "Tatsächlich ... Liebe" oder "Der kleine Lord" Inspiration für etwas Neues braucht, kommt beim Streamen auf seine Kosten.

Den Start macht "A Merry Little Ex‑Mas", der bereits am 12. November veröffentlicht wurde. Der knapp 90 Minuten lange Film erzählt von der Figur Kate, die zu Weihnachten - trotz der Scheidung von ihrem Ehemann - ein letztes Weihnachtsfest im gewohnten Familienkreis plant. Dabei hat sie jedoch die Rechnung ohne die neue und deutlich jüngere Freundin ihres Ex-Mannes gemacht, die ebenfalls vor der Tür steht. Kate wird von Alicia Silverstone (49) gespielt, die vor genau 30 Jahren ihren Durchbruch dank "Clueless - was sonst!" feierte.

"Champagne Problems" spielt in Frankreich

In "Champagne Problems" verschlägt es derweil die ehrgeizige US-Managerin Sydney (Minka Kelly) nach Frankreich, wo sie einen wichtigen Deal für eine renommierte Champagnermarke abschließen will.

Doch der Plan gerät ins Wanken, als sie dem charismatischen Henri (Tom Wozniczka), dem Sohn des Champagner-Patriarchen, begegnet. Die RomCom ist seit dem 19. November bei Netflix zu sehen, in einer Nebenrolle wirkt auch der deutsche Komiker und Wahl-Amerikaner Flula Borg mit.

Für den Crime-Faktor sorgt "Jingle Bell Heist: Der große Weihnachtsraub"

Wer es ein bisschen krimineller mag, ist bei der Komödie "Jingle Bell Heist: Der große Weihnachtsraub" richtig: Der erfolglose Reparaturmann Nick (Connor Swindells) stellt darin fest, dass die Einzelhandelskauffrau Sophia (Olivia Holt) zufällig plant, dasselbe Londoner Kaufhaus auszurauben wie er - die beiden müssen widerwillig zusammenarbeiten.

Geschrieben von "Bridgerton"-Autorin Abby McDonald, verspricht der Film Spannung und festliche Unterhaltung zugleich. "Jingle Bell Heist" ist seit dem 26. November bei Netflix verfügbar.

Abgerundet wird das Line-up am 3. Dezember von "My Secret Santa": Die alleinerziehende Taylor (Alexandra Breckenridge) verkleidet sich als Weihnachtsmann, damit sie einen Job im Hotel bekommt und so das Snowboardcamp ihrer Tochter bezahlen kann. Der Film ist eine herzliche Story über Familie und die besondere Atmosphäre in der Weihnachtszeit.