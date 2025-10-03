Genug Liebe: Bergdoktor-Star Ronja Forcher träumt von einem Kind

Acht Jahre Beziehung, drei Jahre Ehe und noch immer Schmetterlinge im Bauch: "Bergdoktor"-Darstellerin Ronja Forcher und ihr Mann Felix Briegel leben eine Bilderbuch-Liebe. Das Paar träumt von einer eigenen Familie.
Zwischen Dreharbeiten für den "Bergdoktor", Schlager-Konzerten und ihrer Buch-Lesetour bleibt Ronja Forcher (29) kaum Zeit zum Durchatmen. Doch eines hat für die Schauspielerin absolute Priorität: die gemeinsamen Momente mit ihrem Ehemann Felix Briegel. Und genau in diesen intimen Stunden träumt das Paar von der Zukunft - möglicherweise zu dritt.