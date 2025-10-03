Genug Liebe: Bergdoktor-Star Ronja Forcher träumt von einem Kind

Acht Jahre Beziehung, drei Jahre Ehe und noch immer Schmetterlinge im Bauch: "Bergdoktor"-Darstellerin Ronja Forcher und ihr Mann Felix Briegel leben eine Bilderbuch-Liebe. Das Paar träumt von einer eigenen Familie.

Zwischen Dreharbeiten für den "Bergdoktor", Schlager-Konzerten und ihrer Buch-Lesetour bleibt Ronja Forcher (29) kaum Zeit zum Durchatmen. Doch eines hat für die Schauspielerin absolute Priorität: die gemeinsamen Momente mit ihrem Ehemann Felix Briegel. Und genau in diesen intimen Stunden träumt das Paar von der Zukunft - möglicherweise zu dritt.

"Die Liebe zur Familie ist auf jeden Fall da. Ich glaube, Felix und ich hätten genug Liebe, um sie noch einem dritten Menschen zu schenken", verrät die gebürtige Österreicherin im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung. Aber das Paar macht sich keinen Stress: "Wir machen uns keinen Druck. Unser Leben fühlt sich erfüllt an."

Eine Liebe wie aus dem Drehbuch

Die beiden Schauspieler Ronja Forcher und Felix Briegel lernten sich 2017 bei Theaterproben in Innsbruck kennen. Zu dem Zeitpunkt waren sie jeweils noch vergeben. Doch die Chemie stimmte und im August 2022 heiratete das Paar.

"Felix und ich sehen uns nicht so oft, weil ich viel unterwegs bin. Aber wenn wir uns sehen, haben wir's immer lustig zusammen", erzählt Forcher weiter. Das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe? "Wir sind selbst noch wie Kinder und können über uns selbst lachen. Das macht das Leben leichter und schöner."

Rituale für die Beziehung

Außerdem spielen Rituale in ihrer Beziehung eine große Rolle, wie Forcher erläutert. Jeden gemeinsamen Abend musizieren sie zusammen und verbringen danach ihre sogenannte "Lieblingszeit". "In der Zeit reden wir, machen Witze, hören Musik", erklärt sie. Das Handy bleibt derweil in einem anderen Raum. Zudem liebe die 29-Jährige es, ihrem Partner "Notizen dazulassen. Wenn er zum Beispiel einen großen Termin hat, steht darauf: 'Ich glaube an dich.'"

Seit 2008 verkörpert Ronja Forcher die Rolle der Lilli Gruber in der beliebten ZDF-Serie "Der Bergdoktor" um Hauptdarsteller Hans Sigl (56). Aktuell dreht sie neue Folgen, die voraussichtlich im Januar 2026 ausgestrahlt werden. Parallel dazu tritt sie als Schlagersängerin auf und tourt mit ihrem Buch "Für immer an meiner Seite" durch Deutschland und Österreich.