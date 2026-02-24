Geno-Akademie in Birkach: Mehr als 9000 Euro monatlich – Leerstand kostet Land und Steuerzahler viel Geld

Die geplante Sanierung der ehemaligen Geno-Akademie in Birkach verzögert sich seit Jahren. Der leerstehende Komplex kommt das Land teuer zu stehen.

Aufmerksamen Beobachtern dürfte es nicht entgangen sein: Die ehemalige Genossenschaftsakademie (kurz: Geno-Akademie) in Stuttgart-Birkach, die seit langem saniert werden soll, um sie für die Universität Hohenheim nutzbar zu machen, ruht nach wie vor in einem Dornröschenschlaf. Zuletzt hatte das zuständige Wissenschaftsministerium den Start der Bauarbeiten für Herbst vergangenen Jahres angekündigt. Passiert ist indes nichts. Nun heißt es, im Frühjahr solle mit der Baumaßnahme begonnen werden.

Das geht aus einer Kleinen Anfrage des FDP-Landtagsabgeordneten und Stuttgarter Stadtrats Friedrich Haag hervor. Fast zehn Jahre liegt es zurück, dass die Universität angekündigt hatte, in der rund 8300 Quadratmeter großen, campusnahen Immobilie in der Steckfeldstraße 2 künftig elf Fachgebiete mit dem Schwerpunkt Big Data und Informatik sowie das Kommunikations-, Informations- und Medienzentrum (KIM) unter dem Fachkonzept Computational Science Hub (CSH) unterbringen zu wollen. 2016 hatte das Land das Gebäude zu diesem Zweck erworben.

Brandmeldeanlagen waren technisch veraltet

Zwischenzeitlich hatte die Universität die Immobilie zwar für Seminare nutzen können, aber nur bis Oktober 2023. Danach durften die Räume aufgrund technischer Mängel der vorhandenen Brandmeldeanlagen nicht weiter genutzt werden. Im Frühjahr vergangenen Jahres hatte das Wissenschaftsministerium einräumen müssen, dass der leerstehende Komplex monatliche Kosten von „10.000 bis 15.000 Euro“ verursache. In der Antwort auf die jüngste Anfrage des FDP-Abgeordneten Haag lagen diese Kosten seit April 2025 immer noch bei rund 8600 Euro monatlich. Hinzu kommen jeden Monat rund 700 Euro für das ehemalige Gästehaus der Geno-Akademie in der Steckfeldstraße 4.

Auch die Kosten für Strom belasten die monatlichen Ausgaben. Foto: dpa/Philip Dulian

Soll heißen: Für den leerstehenden Gebäudekomplex hat das Land und somit der Steuerzahler bisher rund 300.000 Euro bezahlt. Diese entstanden nach Angaben des Wissenschaftsministeriums, durch Ausgaben für Wärme, Strom, Wasser, Haustechnik, Reinigung sowie Wachdienste.

Uni Hohenheim könnte das Geno-Gebäude frühestens Ende 2028 beziehen

Nicht hinzugerechnet sind bei der Überschlagsrechnung die monatlichen Kosten, die bis zum tatsächlichen Sanierungsstart noch anfallen werden. Die Bauzeit selbst gibt das Ministerium mit rund zweieinhalb Jahren an. Sollte die Sanierung tatsächlich im Frühjahr beginnen, könnte die Universität das Gebäude also frühestens Ende 2028 beziehen – zwölf Jahre nach dem Erwerb durch das Land. Mit 15 Millionen Euro ist das Bauprojekt veranschlagt.

Die Baugenehmigung für das Sanierungsprojekt hatte das Land bereits 2019 bei der Stadt Stuttgart eingereicht. Dass der Sanierungsstart sich seitdem immer wieder verzögert, war, den Ausführungen des zuständigen Ministeriums zufolge, zunächst den mehrmaligen Umplanungen geschuldet, die sich durch die Auflagen der Stadt Stuttgart ergaben. Das betraf unter anderem das Brandschutzkonzept sowie die Barrierefreiheit des Gebäudes.

Verzögerung durch „Kapazitätsausfälle“ bei Planungsbüros

Die erneute Verzögerung seit Herbst 2025 begründet das Ministerium aktuell im Wesentlichen mit „nicht vorhersehbaren Kapazitätsausfällen bei den beauftragten Planungsbüros“.

Der Landtagsabgeordnete Haag kritisiert, dass die Verzögerungen „Geld kosten und die Weiterentwicklung unseres Wissenschaftsstandorts in Stuttgart schwächen“. Allein die unmittelbaren Kosten durch die jüngste Verschiebung beliefen sich, so Haag, „für ein weitgehend ungenutztes Gebäude“ auf „rund 55.000 bis 75.000 Euro“.

Gute Nachrichten kommen von der Universität Hohenheim selbst: Wie eine Sprecherin auf Anfrage betont, gebe es bezüglich der Nutzungspläne keine Änderungen. „Die Fachgebiete, die am Computational Science Hub (CSH) aktiv sind, freuen sich auf das sanierte Gebäude“, so die Sprecherin. Die Bündelung der Fachgebiete an einem Ort werde „diesem zukunftsträchtigen Forschungsgebiet weiteren Schub verleihen“.