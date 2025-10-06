Gengenbach im Ortenaukreis: Busse ersetzen Schwarzwaldbahn nach Gebäudebrand

Nach dem Brand in Gengenbach rollen statt Zügen jetzt Busse als Ersatzverkehr durchs Kinzigtal. Wie Reisende trotzdem ans Ziel kommen - und welche Alternativen die Bahn empfiehlt.
Passagiere der Schwarzwaldbahn müssen nach dem Brand eines ehemaligen Produktionsgebäudes in Gengenbach (Ortenaukreis) bis auf weiteres auf Busse umsteigen. Weil der Bahnhof Gengenbach weiterhin gesperrt ist, können nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) auf dem Abschnitt zwischen Offenburg und Haslach keine Zugfahrten stattfinden. Als Ersatz fahren demzufolge auf der Strecke mehrere Busse im Pendelverkehr.