Im vorigen Jahr hatte Ford noch einen großen Messestand in Genf – dieses Mal verzichtet die Marke auf einen Auftritt.

Die Autoindustrie steuert auf eine Konjunkturflaute zu. Handelsstreit und Brexit verunsichern. Keine guten Voraussetzungen also, um auf dem Genfer Autosalon Glanz zu verbreiten.









Genf - Der Genfer Automobilsalon hat eine lange Tradition. Bereits 1905 fand hier in einem Wahllokal am Boulevard Georges-Favon die erste „Nationale Automobil- und Fahrradausstellung“ statt. In der Stadt am Genfer See wurden Modelle enthüllt, die Geschichte schrieben, wie etwa der Jaguar E-Type, der Audi A8, die 3er-Reihe von BMW und die A-Klasse von Mercedes-Benz. Manager aus aller Welt lieben den Schönheitswettbewerb in der neutralen Schweiz, der seit 1982 auf dem Messegelände am Flughafen stattfindet. Hier dominieren keine nationalen Champions – anders als bei der IAA in Frankfurt, dem Pariser Autosalon oder bei den Messen in Tokio, Detroit und Peking.