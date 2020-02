1 Die Vorbereitungen für den Genfer Autosalon waren bereits weit fortgeschritten. Foto: dpa/Salvatore Di Nolfi

Der Genfer Autosalon sollte eigentlich am 5. März eröffnet werden. Doch die berühmte Automesse wird aufgrund des Coronavirus abgesagt.

Genf - Angesichts der Coronavirus-Epidemie ist der Genfer Autosalon abgesagt worden. Die bekannte internationale Fahrzeugmesse entfalle in diesem Jahr, teilten die örtlichen Behörden am Freitag mit. Die Eröffnung des Autosalons war für kommenden Donnerstag vorgesehen. Die Schweiz hatte am Freitag Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen verboten.