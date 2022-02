1 Was für die Dauer von Genesenenzertifikaten jetzt gilt... Foto: Janet Worg / shutterstock.com

3 oder 6 Monate? Derzeit sorgen einige Meldungen in Bezug auf die Gültigkeitsdauer von Genesenenzertifikaten für Verwirrung in der Bevölkerung. Was jetzt wirklich gilt, lesen Sie hier.















Mitte Januar wurde die Gültigkeitsdauer von Genesenenzertifikaten quasi über Nacht von 180 Tagen auf 90 Tage verkürzt. Damit verloren etliche Menschen in Deutschland ihren Genesenenstatus. In den letzten Tagen sorgten einige Meldungen, die fälschlicherweise so gedeutet wurden, dass die Zertifikate wieder 180 Tage lang gültig sind, für große Verwirrung bei den Betroffenen. Was ist passiert?

Genesenenzertifikate: 3 oder 6 Monate gültig?

Laut der EU-Verordnung 2021/953 sollen Genesenenzertifikate frühestens 11 Tage nach einem positiven Corona-Test ausgestellt werden und dürfen dann nicht mehr als 180 Tage gültig bleiben. Deutschland hatte am 15.01.2022 als einziges Land in der EU die Gültigkeitsdauer der Zertifikate auf maximal 90 Tage verkürzt.

Zwischenzeitlich hatten daher einige Apotheken Genesenenzertifikate mit einer Gültigkeitsdauer von 90 Tagen ausgestellt. Allerdings beißt sich die verkürzte Gültigkeitsdauer mit den EU-Richtlinien. Die in der EU ausgestellten COVID-Zertifikate müssen EU-weit einsetzbar sein und daher in allen Ländern dieselben Standards aufweisen.

Das ist der Grund dafür, weshalb seit dem 11.02.2022 wieder alle Genesenenzertifikate in Deutschland mit einer Gültigkeitsdauer von 180 Tagen ausgestellt werden. Das teilte die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) in einem Rundschreiben vom vergangenen Freitag mit, wie die Deutsche Apothekerzeitung berichtete.

Offenbar kam es aufgrund dieser Meldung bei einigen Betroffenen zu der fälschlichen Annahme, dass die Genesenenzertifikate nun auch in Deutschland wieder 180 Tage gültig seien. Dem ist aber nicht so. An der Tatsache, dass die Genesenenzertifikate von gänzlich Ungeimpften hierzulande eine maximale Gültigkeitsdauer von 90 Tagen haben, hat sich nichts geändert, wie aus den fachlichen Vorgaben des RKI für COVID-19-Genesenennachweise ersichtlich wird.

Wie genau in der Praxis hierzulande dann kontrolliert werden soll, wer ein gültiges und wer ein abgelaufenes Genesenenzertifikat hat, ist fraglich. Für Genesene, die bereits geimpft sind oder sich impfen lassen, spielt die Gültigkeitsdauer ihrer Genesenenzertifikate jedoch ohnehin keine große Rolle, da sie mit einer Impfung als vollständig geimpft gelten.

Genesenenstatus weiterhin 90 Tage gültig

Fassen wir das Ganze nochmal in leicht verständlicher Form zusammen: Hierzulande sind Genesenenzertifikate von gänzlich Ungeimpften nach wie vor maximal 90 Tage gültig. Die digitalen Zertifikate werden aber weiterhin mit einer Gültigkeitsdauer von 180 Tagen ausgestellt, um den EU-Richtlinien zu entsprechen. Ein in Deutschland abgelaufenes Zertifikat kann demnach im EU-Ausland noch bis zum Ablauf der 180 Tage verwendet werden.

